Сентябрьский уход за малиной: что нужно дать кустарнику, чтобы он хорошо себя чувствовал зимой

В первую очередь, если вы хотите на следующий год получить щедрый урожай, проведите правильную обрезку. Нужно удалить все старые, сломанные или больные ветви.

Оставить следует только молодые побеги с потенциалом к плодоношению. Это необходимо, чтобы кустарник отдал все питательные вещества формированию ягод.

После обрезки малину нужно подкормить сухой золой, разбросав ее в прикорневой зоне. И в конце проводим полив, чтобы питательные вещества лучше усвоились.