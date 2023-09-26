Настой из ботвы томатов и картофеля защитит посадки от вредителей

Для приготовления состава вам понадобится 650 граммов сырой или 450 граммов сухой ботвы. Ее нужно залить пятью литрами воды и настаивать в тепле в течение 2-3 суток.

После этого концентрат процеживается, и в него вносится 2-3 столовые ложки предварительно натертого хозяйственного мыла.

Средством нужно опрыскивать растения три дня подряд, затем сделать перерыв на неделю и повторить процедуру. Обработку следует проводить вечером и при сухой погоде, чтобы дожди не смыли концентрат.