Настой из ботвы томатов и картофеля защитит посадки от вредителей

Для приготовления состава вам понадобится 650 граммов сырой или 450 граммов сухой ботвы. Ее нужно залить пятью литрами воды и настаивать в тепле в течение 2-3 суток.
После этого концентрат процеживается, и в него вносится 2-3 столовые ложки предварительно натертого хозяйственного мыла.
Средством нужно опрыскивать растения три дня подряд, затем сделать перерыв на неделю и повторить процедуру. Обработку следует проводить вечером и при сухой погоде, чтобы дожди не смыли концентрат.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__