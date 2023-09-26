Бейонсе организовала перелет своего фаната-инвалида, мечтавшего посетить ее концерт 25 лет

Американская авиакомпания не смогла разместить инвалидную коляску Джона Хетерингтона в самолете, а потому фанат Бейонсе Ноулз остался на земле.

Несчастный так расстроился, что записал ролик по поводу, трогающий душу, в Тикток. По данным на 24 сентября, у видео было в районе 1 000 000 просмотров.

Хетерингтон рассказал, что ждал встречи с любимой певицей целых 25 лет.

История Джона дошла до Бейонсе, которая потрудилась, чтобы мужчине помогли добраться до места ее концерта (город Сиэтл (Вашигтон)).

Люди знаменитости позвонили Хетерингтону, организовав его перелет в Сиэтл и транспортировку до места выступления его любимицы.