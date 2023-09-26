Ботвой картошки и помидоров можно замульчировать плодовые деревья

Оптимально мульча из ботвы подходит для мульчирования плодовых деревьев и кустарников. Осенью ботву нужно будет просто разложить возле стволов деревьев или вблизи кустарника.

Созданная таким образом воздушная подушка убережет корни растений от морозов и станет прекрасным удобрением.К весне ботва перегниет, и отдаст всю пользу грунту и деревьям.

Помимо этого, мульча будет создавать естественный барьер для роста сорных растений. А неприятный запах, исходящий от надземной части картофеля и томатов эффективно отпугнет насекомых-вредителей.