Ботвой картошки и помидоров можно замульчировать плодовые деревья

Оптимально мульча из ботвы подходит для мульчирования плодовых деревьев и кустарников. Осенью ботву нужно будет просто разложить возле стволов деревьев или вблизи кустарника.
Созданная таким образом воздушная подушка убережет корни растений от морозов и станет прекрасным удобрением.К весне ботва перегниет, и отдаст всю пользу грунту и деревьям.
Помимо этого, мульча будет создавать естественный барьер для роста сорных растений. А неприятный запах, исходящий от надземной части картофеля и томатов эффективно отпугнет насекомых-вредителей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__