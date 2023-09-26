Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп может прожить 200 лет

Бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон заявил, что Дональд Трамп обладает отменным физическим и когнитивным здоровьем.

По словам медика, только 10 % 77-летних людей могут похвастаться таким хорошим самочувствием, как у Трампа.

Джексон отметил, что, если бы Трамп еще и питался правильно, то мог бы прожить целых 2 века.

Специалист убежден, что политик "годен" для выполнения функций президента на протяжении еще многих лет.