Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп может прожить 200 лет

Бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон заявил, что Дональд Трамп обладает отменным физическим и когнитивным здоровьем.
По словам медика, только 10 % 77-летних людей могут похвастаться таким хорошим самочувствием, как у Трампа.
Джексон отметил, что, если бы Трамп еще и питался правильно, то мог бы прожить целых 2 века.
Специалист убежден, что политик "годен" для выполнения функций президента на протяжении еще многих лет.
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