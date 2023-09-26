Населения Китая недостаточно, чтобы заполнить все пустующие квартиры в государстве

До 2021 года сектор недвижимости в китайской экономике был главным.

Тогда компания China Evergrande Group, являющаяся гигантом в сфере недвижимости Китая, объявила дефолт по своим долгам после ограничений по кредитам.

Остальные крупнейшие застройщики как, к примеру, Country Garden Holdings, находятся на грани банкротства, что не располагает китайцев к приобретению недвижимости.

648 000 000 кв. м в 7 200 000 домов пустуют. Эксперты утверждают, что жиплощадь может быть заполнена только при населении Китая в 3 000 000 000 при имеющихся 1 400 000 000 человек.