Тэйлор Свифт выгнала всех из ресторана, чтобы спокойно поужинать со своим возлюбленным Трэвисом Келси

Известно, что Тейлор Свифт позвонила в ресторан, сообщив, что хочет провести время со своим возлюбленным, футболистом Трэвисом Келси, наедине.
Певица не потрудилась сделать это заранее, а потому сотрудникам общепита пришлось "выдворять" посетителей из заведения "по факту".
Интересно, что в ресторан Трэвис после игры прибыл с кучей других игроков.
Естественно, что большинство поклонников певицы не оценили ее поведения.
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