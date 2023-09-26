Тэйлор Свифт выгнала всех из ресторана, чтобы спокойно поужинать со своим возлюбленным Трэвисом Келси

Известно, что Тейлор Свифт позвонила в ресторан, сообщив, что хочет провести время со своим возлюбленным, футболистом Трэвисом Келси, наедине.

Певица не потрудилась сделать это заранее, а потому сотрудникам общепита пришлось "выдворять" посетителей из заведения "по факту".

Интересно, что в ресторан Трэвис после игры прибыл с кучей других игроков.

Естественно, что большинство поклонников певицы не оценили ее поведения.