Марго Робби призналась, что чуть не ушла из профессии из-за обратной стороны славы

Мысли о том, чтобы больше не сниматься в кино, стали одолевать Марго Робби, когда ей было 22 года (сейчас ей 33).

Тогда артистка снималась в ленте "Волк с Уолл-стрит" режиссера Мартина Скорсезе вместе с Леонардо Ди Каприо.

Знаменитость признавалась, что для нее было невыносимо постоянное внимание со стороны папарацци, бесцеремонное вмешательство в ее личную жизнь со стороны общественности.

Звезда экрана поделилась своим разочарованием с матерью, отметив, что хочет избавиться от этого. Мудрая родительница актрисы с серьезным лицом обратилась к дочери, заметив, что та больше не сможет полноценно существовать, не играя в кино.