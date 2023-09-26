"Постельные" проблемы у мужчин в Средневековье могли служить основанием для развода

В случае, если мужчина не мог удовлетворять свою жену, церковь могла привлечь экспертов для расследования.

Эти "детективы" часто представляли собой опытных деревенских женщин, которые проводили медицинские осмотры мужчины, включая оценку его общего состояния здоровья и состояния его "мужских" органов.

Если в ходе такого осмотра выявлялись патологии или деформации органов, которые могли быть причиной проблем, церковь могла предоставить разрешение на развод.

Это был один из способов, которым средневековая церковь учитывала физиологические аспекты брака и понимала важность "плотской" совместимости в семейной жизни.