Ким Бейсингер и Микки Рурк

В действительности, они не только не разделяли влечение друг к другу, но и часто конфликтовали и отказывались сниматься вместе.

Согласно свидетельствам членов съемочной группы, Ким Бейсингер ненавидела целоваться с Микки Рурком из-за его ужасного запаха от табака, в то время как актер считал женщину абсолютно не привлекательной внешне.

Эти расхождения между вымышленной и реальной химией придают интересное измерение фильму и показывают, что иногда актерская работа может быть намного сложнее, чем кажется.