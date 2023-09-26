Пассажирка самолета Spirit Airlines обвинила авиакомпанию в краже у нее одежды на сумму в 14 000 USD

Заявительница в суд штатаТайкейша Кэмпбелл утверждает, что чуть позднее после рейса ей была доставлена сумка, из которой исчезло имущество, общей стоимостью в 14 000 долларов.
Женщина уточнила, что ее багаж был утерян во время пересадки в Филадельфии.
Пресс-служба Spirit Airlines сообщает, что авиакомпания добилась передачи иска в местный федеральный суд, где будет себя защищать.
Представители структуры отметили, что несут ответственность за ту часть, которая подпадает под действие Монреальской конвенции.
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