Пассажирка самолета Spirit Airlines обвинила авиакомпанию в краже у нее одежды на сумму в 14 000 USD

Заявительница в суд штатаТайкейша Кэмпбелл утверждает, что чуть позднее после рейса ей была доставлена сумка, из которой исчезло имущество, общей стоимостью в 14 000 долларов.

Женщина уточнила, что ее багаж был утерян во время пересадки в Филадельфии.

Пресс-служба Spirit Airlines сообщает, что авиакомпания добилась передачи иска в местный федеральный суд, где будет себя защищать.

Представители структуры отметили, что несут ответственность за ту часть, которая подпадает под действие Монреальской конвенции.