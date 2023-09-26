Контрацепция не грех: борьба с мужеложством и препятствование этой практике

Хотя церковь не одобряла использование контрацепции, так как это могло препятствовать рождению детей, она, тем не менее, не придавала этому вопросу такого же приоритета.
Контрацептивы того времени были довольно примитивными и создавались из желчи, мочевого пузыря и кишечника животных.
Они также были многоразовыми и могли использоваться повторно после очистки.
Однако, несмотря на доступность и использование таких средств, контрацепция оставалась второстепенным аспектом в сравнении с борьбой церкви против мужеложства.
Средневековая церковь тщательно регулировала и контролировала амурную деятельность людей, и практически каждый аспект был подвержен строгим нормам и ограничениям.
Церковь разрешала только позицию "миссионерская" как приемлемую для отношений, и все другие практики считались греховными и неприемлемыми.
Те, кто нарушал эти нормы, подвергались долгой кающейся службе перед церковью, и прощение было далеко не гарантировано.
Возникали тяжелые нравственные последствия для тех, кто решался на отступление от церковных предписаний.
Доступные дамы на раз: Женщины, занимавшиеся этой профессией, считались чем-то вроде санитаров.
Власти верили, что те выполняют важную роль в предотвращении разрушения общества из-за подавления инстинктов.
Более того, ночные бабочки часто рассматривались как спасение для некоторых семей, так как отношения такого толка не считались изменой в товарно-денежных отношениях.
Это было одним из аспектов сложных и многогранных моральных и социальных норм Средневековья, в которых церковь, законы и культурные ожидания играли разные роли.
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