70 процентов представительниц слабого пола мечтают увеличить грудь либо изменить ее форму

Итальянские ученые вывели формулу идеальной женской груди.
Для того, чтобы определить ваши параметры совершенства, необходимо построить треугольник ABC с основанием AC и углами в трех точках – впадине между ключицами и сосках.
Далее вычисляем значение параметра – длину AC делим на 2, а полученный результат – на длину AB.
Если грудь идеальна – параметр равен от 0, 4 до 0, 6.
Если параметр меньше 0,4, значит, грудь провисает, если больше 0,6 — она чересчур высокая.
При увеличении груди имплантами в 28 процентах случаев возникает фиброз – разрастание вокруг инородного тела соединительной ткани, в результате грудь на ощупь начинает напоминать нечто вроде теннисного мяча.
В Париже красуется монументальное произведение – самая большая грудь в мире 82x266x193 см, слепок сделан с груди Виктории фон Крупп, танцовщицы из кабаре Crazy Horse.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__