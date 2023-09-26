70 процентов представительниц слабого пола мечтают увеличить грудь либо изменить ее форму

Итальянские ученые вывели формулу идеальной женской груди.

Для того, чтобы определить ваши параметры совершенства, необходимо построить треугольник ABC с основанием AC и углами в трех точках – впадине между ключицами и сосках.

Далее вычисляем значение параметра – длину AC делим на 2, а полученный результат – на длину AB.

Если грудь идеальна – параметр равен от 0, 4 до 0, 6.

Если параметр меньше 0,4, значит, грудь провисает, если больше 0,6 — она чересчур высокая.

При увеличении груди имплантами в 28 процентах случаев возникает фиброз – разрастание вокруг инородного тела соединительной ткани, в результате грудь на ощупь начинает напоминать нечто вроде теннисного мяча.