Гаджет, будь то телефон, планшет или компьютер - обездвиживает ребенка

Жену блогера-сыроеда Лютого признали виновной в гибели ее новорожденного сына

Дело в том, что блогер Максим Лютый запрещал жене Оксане кормить ребенка, желая вырастить из него праноеда, а также обливал малыша ледяной водой. Женщина своему мужу не препятствовала.