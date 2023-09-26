Гаджет, будь то телефон, планшет или компьютер - обездвиживает ребенка

Детство является наиважнейшим периодом в жизни ребенка, когда необходима разносторонняя социальная коммуникация, живое взаимодействие, командная работа, фактический, реальный жизненный опыт.
Многим из вас известен термин «детское цифровое слабоумие» – digital dementia.
Иначе говоря, у ребенка отсутствует формирование тех нейронных связей, которые должны обеспечивать его будущий зрелый, взрослый функционал.
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