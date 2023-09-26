Митя Фомин объяснил, что делает для того, чтобы дожить до 100 лет

Прием полного комплекс витаминов 49-летний исполнитель Митя Фомин объяснил непреодолимым желанием дожить до 100 лет.

Солист группы "Hi-Fi" отметил, что "жует колеса" и потому, что хочет выглядеть на все сто, ведь скоро он перешагнет 50-летний рубеж.

Музыкальную карьеру Фомин начал в 1998 году в составе "Hi-Fi". В 1999-м свет увидел первый альбом коллектива "Первый контакт".

В 2008 певец стал выступать сольно, но позднее сотрудничал с экс-коллегами по группе.

В апреле 2018 года Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко в первый раз за 10 лет выступали в "Олимпийском" в золотом составе "Hi-Fi".