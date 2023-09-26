Посреди пустынного шоссе в Барселоне одинокая женщина стоит с зонтиком

Возможно, она заблудившаяся путешественница, ищущая убежища от палящего испанского солнца, или отважная искательница приключений, ожидающая прибытия своей машины.
Одно можно сказать наверняка, она выделяется на обыденном фоне шоссе.
Возможно, она заблудившаяся путешественница, ищущая убежища от палящего испанского солнца, или отважная искательница приключений, ожидающая прибытия своей машины.
Одно можно сказать наверняка, она выделяется на обыденном фоне шоссе.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__