Когда фургон Google разъезжал по улицам города, в объектив камеры попало испуганное выражение лица малыша

Неудивительно, что ребенку пришлось внезапно остановиться, чтобы не врезаться в забор.
Требуется определенный уровень мастерства, чтобы ездить без аварий, когда на дороге так много отвлекающих факторов, подобных этому.
Неудивительно, что ребенку пришлось внезапно остановиться, чтобы не врезаться в забор.
Требуется определенный уровень мастерства, чтобы ездить без аварий, когда на дороге так много отвлекающих факторов, подобных этому.
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