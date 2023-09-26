Англичане не уверены, что им хватит средств на оплату счетов за отопление

40 процентов жителей Британии сомневаются в том, что смогут рассчитаться по счетам за энергоносители зимой, сообщают Вести Федерации РФ.

Такие ответы дали респонденты британских СМИ, которым предложили ответить на данный вопрос.

28 процентов опрошенных при этом не уверены, что сумеют справиться с оплатой счетов. Еще 12 процентов считают, что им хватит средств для оплаты энергии в холодную пору года.

Как выяснилось в ходе опроса, чаще в этом сомневаются женщины. Всего в исследовании участвовали 3 623 жителя Британии.

Власти Соединенного Королевства принимают беспрецедентные меры борьбы с растущей инфляцией, а также инициируют экономию электроэнергии. Даже королевская семья снизила в Букингемском дворце температуру в связи с повышением стоимости энергоносителей.