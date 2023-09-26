Новый городской авто на солнечной энергии, стоимостью в 6250 USD, появится в США

Производство данного электромобиля принадлежит голландскому стартапу Squad Mobility.
Владельцами компании являются Роберт Хуверс и Крис Клок, которые раньше трудились в Lightyear (Нидерландская компания по производству авто на солнечных батареях).
Хуверс и Клоу создали компактный, легкий городской автомобиль, в том числе для снижения уровня выбросов от транспорта.
В Европе Squad появился еще в мае прошлого года. В некоторых странах таким транспортным средством можно управлять без получения прав.
Теперь чудо техники появиться и в Штатах.
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