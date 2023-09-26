Манекены преданы земле: Камера Google Street View обнаружила этих кукол выброшенными в мусорные баки

Очень жаль видеть, как выбрасывают такие хорошо сделанные манекены, особенно учитывая усилия, которые, возможно, были затрачены на их создание.
Непонятно, почему они были выброшены, но отрадно сознавать, что даже обычные предметы, которые люди выбрасывают, могут иметь красоту и ценность.
Возможно, после некоторой чистки и реставрации эти манекены можно было бы превратить в яркие предметы интерьера.
Случайная прогулка по Эль-Кастильо в Мексике обернулась для этой женщины причудливой фотосессией, когда фургон Google решил ее сфотографировать.
Это было бы милое фото, если бы не сшивание, в результате которого получилось изображение, похожее на монстра.
Учитывая, что сайт ежегодно посещают миллионы туристов, можно подумать, что Google мог бы сделать более привлекательную фотографию.
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