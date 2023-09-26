Манекены преданы земле: Камера Google Street View обнаружила этих кукол выброшенными в мусорные баки

Очень жаль видеть, как выбрасывают такие хорошо сделанные манекены, особенно учитывая усилия, которые, возможно, были затрачены на их создание.

Непонятно, почему они были выброшены, но отрадно сознавать, что даже обычные предметы, которые люди выбрасывают, могут иметь красоту и ценность.

Возможно, после некоторой чистки и реставрации эти манекены можно было бы превратить в яркие предметы интерьера.