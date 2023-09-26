Жена президента Ирана опровергла выводы ООН об убийстве протестующих в ходе беспорядков

17:05 2023-09-26
Жена президента Ирана опровергла выводы ООН об убийстве протестующих в ходе беспорядков

Страна была охвачена волнениями после гибели в минувшем году 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

Жена президента Ирана Эбрахима Раиси заявила в интервью, что смерть прошлой осенью 22-летней Махсы Амини была вызвана болезнью девушки. В свою очередь, семья Махсы утверждает, что ее избили при задержании из-за "неправильного" хиджаба.

Джамиле Аламолхода выступила с защитой подхода Ирана к обязательному ношению платков женщинами на публике. Что касается смерти Амини, жена иранского лидера заявила: 

Мы все ее любили. Я сама мать, и я действительно понимаю ценность девочек и женщин в целом.

По ее словам, она была в "постоянном контакте" со "всем медицинским персоналом", участвовавшим в деле Амини.

С прошлого года Иран был охвачен протестами из-за гибели Махсы Амини. По данным ООН, в ходе реакции на это властей страны погибли около 500 человек, в том числе 71 ребенок. Аламолхода оспорила эти цифры, сказав, что протесты были "большой ложью". Она обвинила в восстании США.

Аламолхода происходит из ультраконсервативной семьи, у них с мужем две дочери, женщина имеет докторскую степень.

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