Джулия Фокс заявила, что не писала в своих мемуарах о сексе с Канье Уэстом, потому что его не было

Джулия Фокс объяснила отсутствие информации про секс с Канье Уэстом, с которым она встречалась, тем, что "его вроде бы и не было".

Известно, что модель встречалась с рэпером в начале прошлого года в течение месяца.

Известно, что выход мемуаров Фокс под названием "В канализацию" намечен на октябрь текущего года.

Сообщается, что любители "грязи" будут разочарованы, так как сексуальные отношения с Джулии с Канье в книге не освещены.