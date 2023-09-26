Джулия Фокс заявила, что не писала в своих мемуарах о сексе с Канье Уэстом, потому что его не было

Джулия Фокс объяснила отсутствие информации про секс с Канье Уэстом, с которым она встречалась, тем, что "его вроде бы и не было".
Известно, что модель встречалась с рэпером в начале прошлого года в течение месяца.
Известно, что выход мемуаров Фокс под названием "В канализацию" намечен на октябрь текущего года.
Сообщается, что любители "грязи" будут разочарованы, так как сексуальные отношения с Джулии с Канье в книге не освещены.
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