Запрет на упоминание о «путешествиях во времени» в Китае

Любые неточности и преувеличения, которыми грешат фильмы и сериалы данной направленности, по мнению партии, оскорбляют многовековую историю Китая.

В этой связи с апреля 2011 года на территории Китая действует запрет на трансляцию подобного рода фильмов и сериалов в целях недопущения искажения у населения представлений об историческом прошлом своего государства.

Предположително, закон либо смягчен, либо отменен, так как в 2021 году в китайский прокат вышла лента «Привет, мам» Цзя Лин о девушке, которая попадает в эпоху своих родителей в результате дорожного инцидента.

Со своими 841 миллионом долларов сборов проект стал третьим самым кассовым фильмом 2021 года и самым кассовым фильмом, снятым женщиной.

Картина также стала самым коммерчески успешным дебютом в истории китайского кинематографа.