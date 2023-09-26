Оставление в еде воткнутых палочек у Азиатов и представителей Китая

«Оставление палочек» торчащих в рисе – поминальная традиция в Китае.
Соответственно, если в каком-либо заведении воткнуть палочки в еду, то для хозяина подобный жест будет равносилен не просто неуважению по отношению к его кулинарному труду, но и пожеланию ему смерти.
Ввиду благосклонности китайцев к туристам, такой жест, вероятно, может быть ими воспринят с некоторым снисхождением, но из этических соображений лучше все же так не делать.
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