Оставление в еде воткнутых палочек у Азиатов и представителей Китая

«Оставление палочек» торчащих в рисе – поминальная традиция в Китае.

Соответственно, если в каком-либо заведении воткнуть палочки в еду, то для хозяина подобный жест будет равносилен не просто неуважению по отношению к его кулинарному труду, но и пожеланию ему смерти.