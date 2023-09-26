Она первая придумала выпустить парфюм имени себя

В 1987 году актриса выпустила свой одноименный аромат. «Единственное, что я всегда ношу с собой, это духи моей бабушки», - сказала внучка актрисы Карсон. «Это может быть Гардения или Белые Бриллианты, но я всегда ношу ее духи, чтобы пробудить во мне ее силу».

Опережая свое время, Элизабет уделяла пристальное внимание форме и цвету своих бровей, за которыми она ухаживала с детства. Одна из ее внучек, Элиза Карсон, с любовью описывает этот процесс: «У моей бабушки были самые чудесные красивые и густые брови».

Тогда это было не в тренде, но Тейлор всегда завершала свой образ блестящей кистью блеска для губ поверх, причем блеск от Chanel был самым любимым.