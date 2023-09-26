Мартин Скорсезе призывает спасти кинематограф, отказавшись от комиксов

Мартин Скорсезе назвал кинокомиксы вездесущими, отметив их отрицательное влияние на зрителей, которые не разбираются в других видах киноискусства.

По мнению знаменитого кинодеятеля, комиксы "гробят" культуру государства.

Он назвал такие фильмы ненастоящими, призвав спасти кино, избавившись от них, объявив бойкот режиссерам, которые снимают подобные ленты.

Глава съемочного процесса обратил внимание, что такое чувство, будто не человек снимает "эти ужасные картины", а искусственный интеллект.