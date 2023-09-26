История создания знаменитой композиции Пугачевой Айсберг

Композиция "Айсберг" увидела свет в 1983 - 1984 годах. Текст к хиту написала Лидия Козлова, который поэтесса написала в результате конфликта с композитором Михаилом Таничем.

Игорь Николаев - в то время клавишник и аранжировщик в группе Аллы Пугачевой "Рецитал", которого никто не знал, увидел эти стихи. Мелодия же к словам сама родилась в его светлой голове.

Сначала задумывалось, что песня достанется звезде 80-х Ольге Зарубиной, но та не захотела включить ее в свой репертуар в рамках гастрольного тура.

Зарубина исполнила "Айсберг" в Москве в 1983 году, а вот как песня оказалась у Пугачевой до сих пор неизвестно.

В исполнении же Аллы Борисовны композиция прозвучала в 1984 году в рамках передачи "Новогодний аттракцион".