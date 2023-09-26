Полиция Лос-Анджелеса использует новую технологию против воровства каталитических нейтрализаторов

18:08 2023-09-26
Полиция Лос-Анджелеса использует новую технологию против воровства каталитических нейтрализаторов

Воры охотятся за автомобилями с такими деталями из-за высокой концентрации в них драгоценных металлов.

Реагируя на всплеск краж каталитических нейтрализаторов, полицейское управление Лос-Анджелеса представило новую технологию, которая затрудняет ворам кражу ценного устройства контроля выбросов.

Полиция города ранее рекомендовала наносить от руки идентификационные номера авто на каталитические нейтрализаторы. И, как показала практика, такая мера облегчает отслеживать автомобильные запчасти в случае кражи.

А теперь департамент представил новое маркировочное устройство Insta-Etch, которое автоматически выгравирует все цифры с помощью высокотемпературной аэрозольной краски. Портативное устройство, поддерживающее Bluetooth, уже поступило на службу полиции.

Полиция Лос-Анджелеса намерена проводить ежемесячные мероприятия по травлению в будущем. Для населения такая услуга бесплатна.

Ранее начальник полиции города Мишель Мур заявлял, что в 2023 году в Лос-Анджелесе произошло "резкое увеличение" краж каталитических нейтрализаторов. 

Автомобили с каталитическими нейтрализаторами становятся мишенью воров из-за высокой концентрации драгоценных металлов в этих деталях.

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