Налоговая разблокировала счета Блиновской

Наталья Сальникова объяснила блокировку счетов Елены Блиновской тем, что она не сдала отчеты вовремя в ФНС.

Сейчас же отчеты по налогам предоставлены, а потому операции по счетам снова осуществляются.

Блиновскую, пребывающую в статусе ИП, задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере 918 000 000 российских рублей.

Проекты блогера проверяют эксперты на предмет мошенничества. Если вина знаменитости по данной статье будет доказана, то ей "светит" до 10 лет колонии.

Под домашним арестом Блиновская находится до 26 октября текущего года.