Уже не та «Аленка»: спустя 63 года кроха с обертки шоколада выглядит иначе

Шоколад «Аленка» в СССР был культовым, многие сладкоежки его любят по сей день. И, конечно, помнят милую обложку с детским личиком. Как выбирали девочку для такой рекламы?

Как сообщает Кinoafisha.info, сначала хотели взять за основу Аленушку с известной картины Васнецова. Потом передумали и объявили всесоюзный конкурс.

Отец Леночки Геринас прислал фото своей дочери, и жюри его утвердило единодушно. Вскоре о девочке узнал весь СССР.

С момента этого триумфа прошло 63 года. И сегодня милая Аленка выглядит иначе.

Как сложилась судьба вчерашней маленькой модели? Леночка выросла, стала фармацевтом, вышла замуж. Сегодня она не только мама, но и бабушка. Но ее фото все так же украшает обертку шоколада.