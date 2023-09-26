Песков отказался от комментариев избиения Кадыровым-младшим поджигателя Корана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в момент объявления старта традиционного пресс-колла сразу обозначил: о ситуации с сыном лидера Чечни Рамзана Кадырова Адамом говорить не будет, сообщает газета "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что ранее сам Рамзан Кадыров подтвердил: его сын избил Никиту Журавеля, который содержится в СИЗО Грозного из-за сожжения Корана.

«Ъ FM» задала уточняющий вопрос: "Почему"? Песков ответил: «Не хочу».

Никиту Журавеля задержали 20 мая - после публикации им видео сожжения Корана недалеко от соборной мечети Волгограда. Суд арестовал молодого человека на 2 месяца, дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об обращении Никиты Журавеля об избиении его сыном Рамзана Кадырова.

Москалькова дала поручение омбудсмену Чеченской республики Мансуру Солтаеву разобраться в этой ситуации. Тот опроверг это утверждение.