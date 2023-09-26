Катрин Денев объяснила, почему сменила фамилию

В начале карьеры Катрин Дорлеак сменила фамилию на Денев для съемок в кино (это девичья фамилия ее матери).

Артистка не скрывает, что нынешняя фамилия ей не очень нравится, но чего не сделаешь во имя любимой работы.

Знаменитость вспоминает, что ее мать заявила, что для кинокомедии "Девушки из Рошфора" обе актрисы Катрин и ее сестра Француаза не могут носить одну фамилию.

На тот момент сестра Денев была более популярной. Именно ее зрители знали под фамилией Дорлеак.

Чтобы избежать путаницы, Катрин стала Денев.