Власти Новой Зеландии объявили гречку вне закона

07:59 2023-09-27
Власти Новой Зеландии объявили гречку вне закона

Запрет культуры на ввоз связан с очень жесткими фитосанитарными мерами, принимаемыми страной для защиты своей экосистемы.

Чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций, прибывающие в Новую Зеландию туристы должны соблюдать местные законы. Есть приличный перечень запретных продуктов, которые лучше не стоит брать в это путешествие.

Один из таких продуктов - гречка. Почему она оказалась под запретом?

Запрет гречки на ввоз в Новую Зеландию связан с очень жесткими фитосанитарными мерами, принимаемыми страной для защиты своей экосистемы, а также сельского хозяйства от потенциальных угроз.

Новая Зеландия - островное государство с уникальной экосистемой, потому власти проявляют большую осторожность относительно ввозимых видов растений.

Как и некоторые другие семена, гречневая крупа может представлять серьезную опасность для местной флоры и сельхозкультур. По местным законам и нормативам ввоз гречки в Новую Зеландию запрещен. Но иногда ее можно найти в магазине.

Но это еще не весь список запретных товаров. К ввозу в эту страну запрещены все виды орехов, фруктов, овощей. А также - многие травы, продукты молочного и мясного производства.

У путешественников могут даже проверить подошвы обуви и спросить, ставил ли он свою палатку где-то на чужой земле.

Эксперты советуют: отправляясь в путешествие, лучше заранее ознакомиться, какие там действуют правила ввоза.

Антон Райт
09:50

Антон Райт

Несколько столетий назад волосы красили мочой

Несколько столетий назад волосы красили мочой

Сейчас сложно такое представить, но в XV-XVI веках, чтобы осветлить волосы, применяли именно этот необычный способ.
Антон Райт
09:45

Антон Райт

При своем дворе Петр I организовал некое шутовское сборище под названием «Всешутейший и всепьянейший собор»

При своем дворе Петр I организовал некое шутовское сборище под названием «Всешутейший и всепьянейший собор»

Собор этот состоял из самых отъявленных пьяниц. Они регулярно собирались (с непременным участием Петра) и устраивали жесткие гулянки.
Светлана Игнатьева
09:04

Светлана Игнатьева

Комиссаренко был потрясен, узнав, что его молодая жена имела отношение к порноиндустрии

Комиссаренко был потрясен, узнав, что его молодая жена имела отношение к порноиндустрии

Артист отметил: прошлое у человека может быть любым, но нужно открыто сказать об этом партнеру, а не скрывать.
Светлана Игнатьева
08:46

Светлана Игнатьева

Налоговики России увеличили на 2 миллиона рублей задолженность семьи блогерши Лерчек

Налоговики России увеличили на 2 миллиона рублей задолженность семьи блогерши Лерчек

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов в размере 311 миллионов рублей Лерчек стала в марте нынешнего года.
Светлана Игнатьева
08:20

Светлана Игнатьева

Тайна расписки Берии, которую Сталин хранил всю жизнь

Тайна расписки Берии, которую Сталин хранил всю жизнь

Она содержала гарантии ученому, который работал над созданием атомной бомбы и при этом считался «английским шпионом».
Светлана Игнатьева
07:45

Светлана Игнатьева

Капитан во время празднования повышения в московском ресторане подавился водкой со звездой с погон

Капитан во время празднования повышения в московском ресторане подавился водкой со звездой с погон

42-летний мужчина стал задыхаться, и ему вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в больницу.