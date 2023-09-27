Власти Новой Зеландии объявили гречку вне закона

Чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций, прибывающие в Новую Зеландию туристы должны соблюдать местные законы. Есть приличный перечень запретных продуктов, которые лучше не стоит брать в это путешествие.

Один из таких продуктов - гречка. Почему она оказалась под запретом?

Запрет гречки на ввоз в Новую Зеландию связан с очень жесткими фитосанитарными мерами, принимаемыми страной для защиты своей экосистемы, а также сельского хозяйства от потенциальных угроз.

Новая Зеландия - островное государство с уникальной экосистемой, потому власти проявляют большую осторожность относительно ввозимых видов растений.

Как и некоторые другие семена, гречневая крупа может представлять серьезную опасность для местной флоры и сельхозкультур. По местным законам и нормативам ввоз гречки в Новую Зеландию запрещен. Но иногда ее можно найти в магазине.

Но это еще не весь список запретных товаров. К ввозу в эту страну запрещены все виды орехов, фруктов, овощей. А также - многие травы, продукты молочного и мясного производства.

У путешественников могут даже проверить подошвы обуви и спросить, ставил ли он свою палатку где-то на чужой земле.

Эксперты советуют: отправляясь в путешествие, лучше заранее ознакомиться, какие там действуют правила ввоза.