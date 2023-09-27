Тайна расписки Берии, которую Сталин хранил всю жизнь

Составленная Лаврентием Берией записка, адресованная Сталину, имела самое прямое отношение к атомному проекту СССР. Точнее - к Юлию Харитонову, который являлся одним из его руководителей. Сын Берии рассказал, что вождь эту расписку хранил до своей смерти.

Как сообщает сайт Русская семерка, 16 июля 1945 года США впервые успешно испытали ядерное оружие. Это событие заставило власти Советского Союза активировать создание собственной атомной бомбы.

Вскоре был создан Спецкомитет для руководства такими работами. Руководителем комитета назначили Лаврентия Берию. А физик Юлий Харитон был назначен главным конструктором КБ-11, позже преобразованного в НИИ экспериментальной физики.

Первая советская атомная бомба была взорвана уже 29 августа 1949 года.

При этом Юлий Харитон числился «английским шпионом», потому что во второй половине 1920-х годов стажировался в Англии в Кавендишской лаборатории.

Сын Берии Серго в своих мемуарах писал, что о «шпионе» доложили Иосифу Сталину. И Берия написал расписку, что он лично ручается за преданность Юлия Харитона советскому строю. И готов нести ответственность в случае, если ученый провинится. Серго уточнил, что Сталин хранил эту расписку всю жизнь.

Юлий Борисович остался жить в Сарове, который в годы СССР был выбран первым советским ядерным центром. До 1992 года ученый был научным руководителем НИИ экспериментальной физики Российского ядерного центра. Скончался он в возрасте 92 лет.