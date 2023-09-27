Налоговики России увеличили на 2 миллиона рублей задолженность семьи блогерши Лерчек

08:46 2023-09-27
Налоговики России увеличили на 2 миллиона рублей задолженность семьи блогерши Лерчек

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов в размере 311 миллионов рублей Лерчек стала в марте нынешнего года.

Федеральная налоговая служба России выставила Артему Чекалину, мужу известной блогерши Лерчек, задолженности почти на 1,8 миллиона рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «Светский хроник».

Долг Чекалина равен 1 миллиону 786 тысячам рублей, и задолженность мужчины растет.

Как уточняет «Светский хроник», для выполнения предыдущих обязательств перед ФНС семья Чекалиных ранее обращалась за помощью «к богатому покровителю».

В конце августа СМИ сообщали, что на блогершу Лерчек заведено еще одно уголовное дело: ее подозревают в том, что она отмывала деньги в особо крупном размере.

По данным издания, блогерша вывезла за пределы России 130 миллионов рублей. Дело Валерии Чекалиной (реальное имя Лерчек) передано сотрудникам ГСУ СК РФ.

Фигурантом уголовного дела по неуплате налогов в размере 311 миллионов рублей Лерчек стала в марте нынешнего года. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве уклонения от уплаты налогов.

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