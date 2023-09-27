Комиссаренко был потрясен, узнав, что его молодая жена имела отношение к порноиндустрии

Комик Слава Комиссаренко в социальных сетях высказался о прошлом своей новой супруги в порноиндустрии. Мужчина признался, что ничего об этом не знал.

Как напоминает Рамблер, шоумен женился в начале сентября. А вскоре появились слухи, будто его жена была вебкам-моделью. Затем эти слухи подкрепились фотографиями.

Наверное, вы видели новости, что я женился, и много всякого в таких новостях. В этой ситуации все ужасно, унизительно говорить об этой ситуации. Но, наверное, молчать об этом еще более унизительно. Потому попробую кратко все рассказать, — написал комик.

По словам Комиссаренко, он не знал ничего о прошлом супруги, но после раскрытия этой информации ему «все равно соврали». Артист отметил: прошлое у человека может быть любым, но нужно открыто сказать об этом партнеру, а "не скрывать и отрицать, пока все не вскрылось".

Да, о таком сказать непросто, страшно. Вообще будто невозможно. Но еще страшнее, если муж узнает об этом из интернета прямо посреди медового месяца, — добавил он.

По словам комика, он не чувствует, что «рассержен, обижен и жаждет отмщения». Ему «просто грустно, что все так получилось».