При своем дворе Петр I организовал некое шутовское сборище под названием «Всешутейший и всепьянейший собор»

Среди участников этого сборища существовала своя иерархия: глава собора назывался князь-папа (или патриарх), там были свои епископы и тому подобные.
Пьянки этих «шутников» носили скотский характер.
Вот, например, свидетельство очевидца:
Переполнив наконец себе желудок, патриарх облегчил его, обдав с высоты трона вонючей струей парики и одежды сидевших у подножия его стола, что доставило обществу громаднейшее удовольствие.
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