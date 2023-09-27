Несколько столетий назад волосы красили мочой

Как раз в ту пору началась безумная мода на блондинок: художники писали портреты Мадонн обязательно с золотистыми или белокурыми волосами, поэты воспевали златовласых красавиц.

Те, у кого оттенок волос был иным, придумали хитрость – осветлять шевелюру.

В ход шли специальные шляпы с прорезанным верхом, чтобы волосы выгорали на солнце. Иногда локоны смачивали лимонным соком, иногда – мочой.

В результате волосы становились заметно светлее, но это, конечно-же, подходило не всем.

Жгучие брюнетки резко «посветлеть» не могли.

Самые богатые из них просто покупали светлые парики.