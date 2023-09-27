Несколько столетий назад волосы красили мочой

Как раз в ту пору началась безумная мода на блондинок: художники писали портреты Мадонн обязательно с золотистыми или белокурыми волосами, поэты воспевали златовласых красавиц.
Те, у кого оттенок волос был иным, придумали хитрость – осветлять шевелюру.
В ход шли специальные шляпы с прорезанным верхом, чтобы волосы выгорали на солнце. Иногда локоны смачивали лимонным соком, иногда – мочой.
В результате волосы становились заметно светлее, но это, конечно-же, подходило не всем.
Жгучие брюнетки резко «посветлеть» не могли.
Самые богатые из них просто покупали светлые парики.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__