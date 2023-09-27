Эмма Элиза Донниторн просидела 35 лет взаперти в свадебном платье

Не явился к алтарю.
Она родилась в Австралии, в 1821-м году, и в двадцать четыре года собралась замуж за человека, которого не одобрял её отец.
В назначенный час молодой человек просто пропал! Говорили разное – что отец Элизы дал ему денег и купил билет на корабль, чтобы он покинул континент.
Что жениха, возможно, убили. Так или иначе, потрясение Элизы было просто огромным.
Она заперлась в своём доме и наотрез отказалась снимать свадебное платье.
В нём она и провела последующие три с половиной десятка лет.
Есть основание считать, что историю этой девушки использовал Чарльз Диккенс для своего романа «Большие надежды».
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