Эмма Элиза Донниторн просидела 35 лет взаперти в свадебном платье

Не явился к алтарю.

Она родилась в Австралии, в 1821-м году, и в двадцать четыре года собралась замуж за человека, которого не одобрял её отец.

В назначенный час молодой человек просто пропал! Говорили разное – что отец Элизы дал ему денег и купил билет на корабль, чтобы он покинул континент.

Что жениха, возможно, убили. Так или иначе, потрясение Элизы было просто огромным.

Она заперлась в своём доме и наотрез отказалась снимать свадебное платье.

В нём она и провела последующие три с половиной десятка лет.

Есть основание считать, что историю этой девушки использовал Чарльз Диккенс для своего романа «Большие надежды».