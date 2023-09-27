С 1867 года и по сей день на могилу Каролины Вальтер приносят свежие цветы

Девушка была так хороша собой, что никто не сомневался – она сделает блестящую партию.

Однако в шестнадцать лет Каролина внезапно угасла. Убитая горем сестра заплатила огромные деньги скульптору, чтобы он сделал самое прекрасное надгробие, какое только мог.

Так появился вечный памятник Каролине.

При взгляде на него кажется, что девушка просто задремала, читая книгу.

А потом у ног Каролины появились свежие цветы. И потом снова.

И сто лет спустя также! До сих пор загадка Каролины вызывает вопросы: кто же носит цветы.