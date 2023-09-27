Мужчина в Индии придумал, как убить жену очень оригинальным способом

11:12 2023-09-27
Мужчина в Индии придумал, как убить жену очень оригинальным способом

Он купил за большие деньги кобру и разозлил змею, чтобы та укусила спящую женщину.

Семейные драмы в любой стране могут выйти за рамки воображения. Подобная история произошла и в Индии, А рассказала ее автор блога "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

28-летний мужчина по имени Сурадж Кумар работал в банке, и женился на богатой девушке. Родня жены передала ему хорошее приданое - новое авто и 20 тысяч долларов.

Но вот только жена очень раздражала. Брак был продуманным, но не по любви. И Сурадж решил избавиться от избранницы. А чтобы никто не подкопался, придумал ну очень нетривиальный способ.

Он опоил жену снотворным, потом разозлил ядовитую змею и кинул на кровать, где спала супруга. Но девушка проснулась от боли, подняла шумиху, и Кумар был вынужден отвезти жену в больницу, где та провела два месяца.

Во второй раз он решил провести "работу над ошибками". Купил за 130 долларов настоящую кобру, дал жене еще большую дозу снотворного, и бросил змею на кровать женщины.

Но змея не хотела кусать, и ему пришлось ткнуть кобру зубами в руку девушки. На этот раз все получилось. Муж сделал вид, что ничего не видел, ушел на работу. Труп дочери через пару часов обнаружила ее мать. 

Змею не нашли - она выползла на улицу. Но эксперты знали: без причины кобра кусать не будет. Оценивая характер укусов, они заметили отсутствие нижних следов зубов. Это значило, что ее кто-то просто ткнул верхними зубами в руку девушки.

За свой поступок индийцу теперь придется ответить по закону.

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