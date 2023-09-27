Венсан Кассель встречается после развода только с мулатками-моделями

Сначала Венсан Кассель наслаждался обществом 28-летней длинноногой Малики Лубек.

Девушка - звезда подиума и сейчас очень популярна. Кроме того, у Лубек 3 высших образования.

После Венсан "переключился" на 27-летнюю Нару Баптиста австралийско-бразильского происхождения.

Актер и красавица проводили время вместе на одном фестивале в Бразилии. Эта девушка также трудится в качестве модели, а один раз вошла в шестерку самых-самых на конкурсе "Мисс Вселенная Австралия".