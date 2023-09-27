Китайским полицейским запрещено пользоваться наличными деньгами

11:42 2023-09-27
Китайским полицейским запрещено пользоваться наличными деньгами

Таким образом власти страны предостерегают стражей порядка от возможности брать взятки.

Китай практически первым в мире "оцифровал" национальную валюту, потому особых проблем с расчетами нет. Что касается бумажных юаней, то они тоже в ходу.

Но полицейским ими пользоваться запрещено - таким образом власти страны предостерегают стражей порядка от возможности брать взятки.

На смену полицейские должны уйти с пустым кошельком, и вернуться с таким же - это проверяется в участке.

При этом проверить на наличие наличных полицейского в Китае могут и в середине дня, заставив показать карманы. Если будет обнаружена купюра, она автоматически будет считается взяткой.

Как в таком случае живут полицейские? Питаются по талонам, но их можно применить не везде. Это не очень удобно, но одновременно это - огромный плюс к безопасности. 

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