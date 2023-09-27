Худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева форточник ограбил на 5 миллионов рублей

Квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева в городе Королёве под Москвой ограбили. Преступник забрался в жилье 75-летней звезды через окно, сообщает Космополитен.

Предполагается, что перед ограблением за народным артистом СССР следили. Вячеслав Михайлович отсутствовал дома днем, и вор в это время выставил окно в его квартире.

Преступник взял заначку артиста в одном из шкафов. В целом Гордеев лишился 1 миллиона российских рублей и 40 тысяч долларов США.

К слову, многоквартирный дом, где проживает мэтр искусства, оборудован системой видеонаблюдения. Но в день ограбления почему-то камеры видеонаблюдения не работали.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Преступника разыскивают.