Клава Кока выгнала с шоу Сердце Клавы двух потенциальных женихов из-за того, что у них есть дети от прошлых браков

12:27 2023-09-27
Клава Кока выгнала с шоу Сердце Клавы двух потенциальных женихов из-за того, что у них есть дети от прошлых браков

Исполнительница Клава Кока - главная героиня проекта "Сердце Клавы" на телеканале "Пятница!". Знаменитость указала двум участникам шоу на дверь, так как не согласна с тем, что у них есть наследники от прошлых отношений.

27-летняя Клава Кока не состоит в браке, детей еще не рожала, но она не в одном интервью заявляла, что хочет создать семью и стать мамой.

В рамках шоу "Сердце Клавы" за "главный приз" сражаются 2 предпринимателя, художник, организатор культурно-массовых мероприятий, менеджер.

Клава в последнем выпуске программы "помахала ручкой" двум участникам - Александру Фатерину и Андрею Шаркову. Причина - дети мужчин от предыдущих отношений.

Сама певица хочет родить двоих наследников как минимум.

В прошлом году в эфир канала "Пятница!" выходило аналогичное шоу "Сердце Ивлеевой", где искали избранника Насте Ивлевой, но опыт был отрицательным, так как главная героиня раскритиковала своих потенциальных женихов.

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