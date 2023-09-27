Клава Кока выгнала с шоу Сердце Клавы двух потенциальных женихов из-за того, что у них есть дети от прошлых браков

27-летняя Клава Кока не состоит в браке, детей еще не рожала, но она не в одном интервью заявляла, что хочет создать семью и стать мамой.
В рамках шоу "Сердце Клавы" за "главный приз" сражаются 2 предпринимателя, художник, организатор культурно-массовых мероприятий, менеджер.
Клава в последнем выпуске программы "помахала ручкой" двум участникам - Александру Фатерину и Андрею Шаркову. Причина - дети мужчин от предыдущих отношений.
Сама певица хочет родить двоих наследников как минимум.
В прошлом году в эфир канала "Пятница!" выходило аналогичное шоу "Сердце Ивлеевой", где искали избранника Насте Ивлевой, но опыт был отрицательным, так как главная героиня раскритиковала своих потенциальных женихов.
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