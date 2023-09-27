Асмус посмеялась над Петровым из-за его стремительной свадьбы не на Милославской

О супруге известного актера Александра Петрова известно немного. Зовут ее Виктория Антонова, а познакомились молодые люди на улице и вдруг "побежали" в ЗАГС.

Сам артист заявил, что случайно встретил девушку и они решили пожениться. Он призвал не мучить вопросами его возлюбленную, так как она человек не публичный.

Со Стасей же Милославской Александр встречался несколько лет.

Кристина Асмус, сидя в салоне красоты, высмеяла экс-избранника подруги, заявив: "Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет".