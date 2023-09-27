В Японии существует женский праздник, который виновницы торжества люто ненавидят

12:52 2023-09-27
В Японии существует женский праздник, который виновницы торжества люто ненавидят

Вопреки табу общественности на тему женской гигиены, день первой менструации здесь отмечают широким застольем.

Во многих восточных и мексиканских странах день первой менструации в жизни девочки считается особенным. Девочка превращается в настоящую девушку, и на нее можно смотреть, как на невесту.

Но, если в культурный пласт, скажем, той же Мексики это событие вписывается органично, то в Японии оно воспринимается иначе.

Дело в том, что в этой стране тема женской гигиены страшно табуирована. Можно показывать ночью телешоу, где голые японцы катаются по голым японкам, вымазанных маслом, но прокладки купить сложно.

При покупке прокладок продавец предложит особый плотный черный пакет - чтобы никто через не увидел прокладки. Упакуют их под столом - так, чтобы другие покупатели не заметили "позора".

Но когда у девушек наступает первая менструация, это "постыдное событие" празднуют. В Японии в среднем это случается у девочек в возрасте 13 лет.

На стол ставят красную фасоль, красные яблоки, красный рис. Приходят в гости родственники и, увидев уставленный красным стол, все понимают.

"Виновница" торжества при этом подросток, который знает: то, что с ней случилось - "постыдно"....

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