Билеты в театр Форда на спектакль в ночь гибели Линкольна выставили на аукционе за 262 500 USD

13:16 2023-09-27
Билеты в театр Форда на спектакль в ночь гибели Линкольна выставили на аукционе за 262 500 USD

Речь идет о 2-ух редких билетах в первом ряду театра Форда на 14 апреля 1865 года - в ночь, когда было совершено убийство Авраама Ликольна.

Проданы билеты на аукционе Бостона за 262 500 у. е. О том, кто приобрел раритет, данные не разглашаются.

На билетах имеется штамп "Театр Форда, 14 апреля 1865 года, только этой ночью". С левой стороны есть надпись: "Театр Форда, пятница, бельэтаж!", ниже уже карандашом написано: ложа "D", места "41" и "42".

Сотрудники аукциона утверждают, что рукописные обозначения мест и циркуляр от 14 апреля того года идентичны тем, что найдены на других экземлярах подлинных билетах, включая те, что на использованном корешке билета из коллекции Хоутонской библиотеки Гарвардского университета.

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