Певица Шер наняла похитителей, которые выкрали ее сына у невестки

13:21 2023-09-27
Певица Шер наняла похитителей, которые выкрали ее сына у невестки

Звезда не ладила с невесткой и перестала общаться с сыном, когда тот скрыл от матери свою свадьбу.

Певица Шер оказалась в центре громкого скандала с элементами детектива. 77-летняя поп-дива похитила собственного сына. Как сообщает КП, экс-невестка звезды Марианджела Кинг заявила, что нанятые Шер 4 мужчин силой забрали у нее 47-летнего Элайджу Блю Оллмана.

Пара в это время находилась в отеле, где бывший муж пытался помириться с бывшей супругой.

Марианджела подала заявление в суд Лос-Анджелеса. В документе Кинг написала, что с Элайджей осенью 2022 года они провели 12 дней в отеле Нью-Йорке, чтобы поработать над своим браком.

Верю, что придет время, и мы помиримся, - уверяет женщина.

Но их попытки воссоединиться грубо были прерваны.

В ночь на годовщину нашей свадьбы, 30 ноября 2022 года, четыре человека зашли в наш гостиничный номер и забрали Элайджу, сообщила Марианджела.

Один из мужчин сказал, что они наняты матерью Элайджи.

Шер не ладила с невесткой и перестала общаться с сыном, когда тот скрыл от матери свою свадьбу. Элайджа и Марианджела Кинг поженились в 2013-м, а развелись в 2021-м. Но потом решили помириться, однако Шер сорвала эти планы.

После похищения Элайджа поселили в дорогом лос-анджелесском отеле «Chateau Marmont». По данным Daily Mail, сотрудники гостиницы звонили звезде с просьбой повлиять на своего сына, который постоянно пребывал в состоянии наркотического опьянения.

 

Сейчас наследник певицы находится в реабилитационной клинике в штате Калифорния. 

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