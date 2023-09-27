Артнгольц рассказала, почему ушла из программы Жди меня

Татьяна Артнгольц сообщила, что очень хорошо относится к проекту "Жди меня".
Знаменитость отметила, что передача требует огромного уровня эмпатии, без чего вести ее будет "нечестно". Накопившаяся усталость подтолкнула звезду экрана к уходу из шоу.
Татьяна не забыла поблагодарить сотрудников программы за годы совместной деятельности.
Предположения о том, что актриса ушла из проекта из-за ссоры или беременности, она назвала бредом.
Теперь вместе с Александром Лазаревым "Жди меня" будет вести актриса Алена Бабенко.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__